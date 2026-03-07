Fratino is Coming, pulizia in spiaggia

Domenica 15 Marzo volontari a Marina di Vecchiano: ritrovo alle 9:30 in Piazzale Ambrogi, guanti e raccolta rifiuti nel Parco qui.

VECCHIANO — Torna Domenica 15 Marzo a Marina di Vecchiano “Fratino is Coming”, la giornata di pulizia della spiaggia organizzata dal Comune insieme al Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica. Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Piazzale Ambrogi, con l’invito a presentarsi muniti di guanti da lavoro.

"Giunto ormai alla sua 24esima edizione, anche per questo anno l'evento è organizzato dal Comune di Vecchiano in collaborazione con il Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica" ha spiegato il sindaco Massimiliano Angori.

All’iniziativa partecipano e collaborano, tra gli altri, Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Legambiente, Oasi Lipu Massaciuccoli, WWF, Centro Ornitologico Toscano, Santuario Pelagos, Consulta del Volontariato di Vecchiano, Sea Sheperd, Gli Acchiapparifiuti e Plastic Free. Nel corso della mattinata sarà anche messo a disposizione, per chi lo desidera, materiale con il nuovo logo del litorale vecchianese, MardiVe.

"Questa del 2026 è la 24ª iniziativa di pulizia della spiaggia: un traguardo che racconta una storia lunga, fatta di impegno costante a Marina di Vecchiano e per Marina di Vecchiano. Una scelta chiara, rinnovata anno dopo anno, per sottolineare il legame profondo tra la spiaggia e le persone, tra il territorio e chi lo vive e se ne prende cura", ha affermato l’assessora all’ambiente Mina Canarini.

La giornata si chiuderà alle 13 con un appuntamento conviviale, grazie alla collaborazione con il Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica.