Attualità Sabato 07 Marzo 2026 ore 10:30
Fratino is Coming, pulizia in spiaggia
Domenica 15 Marzo volontari a Marina di Vecchiano: ritrovo alle 9:30 in Piazzale Ambrogi, guanti e raccolta rifiuti nel Parco qui.
VECCHIANO — Torna Domenica 15 Marzo a Marina di Vecchiano “Fratino is Coming”, la giornata di pulizia della spiaggia organizzata dal Comune insieme al Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica. Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Piazzale Ambrogi, con l’invito a presentarsi muniti di guanti da lavoro.
"Giunto ormai alla sua 24esima edizione, anche per questo anno l'evento è organizzato dal Comune di Vecchiano in collaborazione con il Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica" ha spiegato il sindaco Massimiliano Angori.
All’iniziativa partecipano e collaborano, tra gli altri, Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Legambiente, Oasi Lipu Massaciuccoli, WWF, Centro Ornitologico Toscano, Santuario Pelagos, Consulta del Volontariato di Vecchiano, Sea Sheperd, Gli Acchiapparifiuti e Plastic Free. Nel corso della mattinata sarà anche messo a disposizione, per chi lo desidera, materiale con il nuovo logo del litorale vecchianese, MardiVe.
"Questa del 2026 è la 24ª iniziativa di pulizia della spiaggia: un traguardo che racconta una storia lunga, fatta di impegno costante a Marina di Vecchiano e per Marina di Vecchiano. Una scelta chiara, rinnovata anno dopo anno, per sottolineare il legame profondo tra la spiaggia e le persone, tra il territorio e chi lo vive e se ne prende cura", ha affermato l’assessora all’ambiente Mina Canarini.
La giornata si chiuderà alle 13 con un appuntamento conviviale, grazie alla collaborazione con il Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI