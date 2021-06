Vendita TA Handling, il Pd pisano chiede garanzie

Appello a Giani e giunta regionale affinché il contributo di 10 milioni a Toscana Aeroporti sia erogato dopo aver ricevuto garanzie per i lavoratori

PISA — Anche il Partito democratico pisano, con una lettera firmata dalla commissaria provinciale Valeria Valente e dal segretario comunale Ranieri Del Torto, chiedono che la Regione Toscana eroghi il contributo straordinario a Toscana Aeroporti soltanto dopo aver ricevuto maggiorni garanzie per i lavoratori di Toscana Aeroporti Handling e degli appalti.

"A breve - hanno ricordato Valente e Del Torto -, acquisiti i risultati della due diligence richiesta da Toscana Aeroporti, potrebbe verificarsi la cessione dell'handling a Consulta SpA. Una cessione che non abbiamo mai condiviso, sulla quale abbiamo espresso la nostra netta contrarietà sia sul piano politico che istituzionale in varie sedi. Abbiamo sempre considerato insufficienti i 24 mesi di vincolo di tenuta occupazionale, non chiaro il piano industriale e sempre aperta la grande questione dei lavoratori indiretti che non sarebbero beneficiari di alcuna tutela".

"L'apertura del tavolo con Toscana Aeroporti, ottenuto dall'assessora Nardini, è stato un passo importante e non scontato - hanno ricordato dal Pd Pisano -. Bene ha fatto la Regione Toscana, su richiesta anche dei nostri eletti, a sospendere l'erogazione del contributo di 10 milioni di euro fino a che non saranno chiare le garanzie per i lavoratori e le lavoratrici. Abbiamo raccolto in queste ore le preoccupazioni delle forze sociali dovute alla notizia della possibile imminente liquidazione del contributo da parte della Regione".

"Chiediamo al presidente Giani e alla Giunta regionale di impegnarsi ad erogare tale somma, oggetto di intervento pubblico, come chiesto anche dallo stesso Consiglio regionale, solo e soltanto a seguito della chiusura del tavolo di confronto tra azienda e sindacati e delle avvenute garanzie sulle tutele occupazionali, anche dei lavoratori delle aziende in subappalto. Poiché crediamo che le priorità in questo momento siano la tutela piena e certa dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile del nostro aeroporto, riteniamo importante non arretrare di fronte al futuro di centinaia di famiglie e del nostro territorio".