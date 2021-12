Solidarietà tra panettoni e Stelle di Natale

Riprende la tradizione di Dicembre Solidale sul territorio comunale, tra il capoluogo, San Giovanni alla Vena e Lugnano. Coinvolte Ail e Croce Rossa

VICOPISANO — Il Natale di Vicopisano è anche Dicembre Solidale. La tradizione vicarese, ormai da tempo, fa coincidere le festività natalizie con ila beneficienza. Al via, infatti, in questo fine settimana, la vendita delle Stelle Ail e dei panettoni solidali della Croce Rossa.

Le Stelle di Natale saranno vendute dai volontari e dalle volontarie di Ail Pisa Odv, Associazione italiana per la lotta alle leucemie, linfomi e mielomi. Gli appuntamenti sono in piazza Cavalca a Vicopisano; questo pomeriggio e tutta la giornata di domenica 5 Dicembre, in occasione del Natale nel giardino del Poggio a Uliveto Terme - con la presenza anche di Babbo Natale, che sarà disponibile per un selfie insieme e, nella sua speciale cassetta, raccoglierà le letterine dei bambini e delle bambine - ma anche la mattina di domani in piazza Vittorio Veneto a Lugnano.

I panettoni solidali, invece, saranno venduti dall'unità territoriale della Croce Rossa San Giovanni alla Vena domenica 5 Dicembre, in occasione del Mercatino di Natale in piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena (e poi l'8 Dicembre) e dal comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme il 5, l'8, il 12, il 14, 19 e 24 Dicembre, dalle 14 alle 20 nel gazebo accanto alla sede di via Mazzini.