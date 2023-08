Rocca del Brunelleschi, due giorni di apertura

Pakistan, 6 bambini e 2 insegnanti bloccati in funivia sopra un dirupo: il salvataggio in corso

Il mastio e la torre di proprietà della famiglia Fehr saranno visitabili per due giorni grazie al lavoro del Gruppo culturale "Ippolito Rosellini"

VICOPISANO — Una doppia, eccezionale apertura nel fine settimane del 26 e 27 Agosto per la Rocca di FIlippo Brunelleschi, che sarà visitabile dalle 15,30 alle 19 di sabato e dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 di domenica.

Grazie alla competenza e alla passione dei volontari e delle volontarie del Gruppo culturale "Ippolito Rosellini", che curano le visite guidate multilingue, la Rocca questa estate e per Ferragosto ha visto crescere il numero di visitatori, provenienti da quasi ogni parte del mondo. Inoltre, per la Festa medievale, sarà possibile anche fare il tour notturno.

"Ringraziamo il Gruppo culturale e il suo presidente, il professor Giovanni Ranieri Fascetti per tutto quello che, da molti anni, fanno per valorizzare, promuovere e far conoscere il capolavoro brunelleschiano - hanno commentato il sindaco Matteo Ferrucci e l’assessora al Turismo, Fabiola Franchi - e ringraziamo ancora la famiglia Fehr, proprietaria del bene, per la disponibilità che dimostrano ogni volta e la continua collaborazione con la nostra amministrazione. Lo riteniamo un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato nell’interesse della collettività".