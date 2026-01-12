Ziello, "45 nuovi poliziotti a Pisa"

Arrivano 45 nuove unità in città, il numero più alto in Toscana dopo Firenze: rafforzati anche i reparti speciali secondo il piano di Gennaio 2026

PROVINCIA DI PISA — Un rafforzamento che pesa, nei numeri e nel metodo. L’annuncio dell’arrivo di nuovi agenti nei commissariati della Polizia di Stato viene letto come un segnale concreto su territori complessi, dove carichi di lavoro e criticità si sommano da anni. A darne notizia è l’onorevole pisano Edoardo Ziello, che rivendica un risultato costruito con un confronto lungo e serrato al Ministero dell’Interno.

"Quest’anno arriveranno 45 poliziotti alla questura di Pisa che ho contrattato con un lungo e intenso lavoro al Ministero dell’Interno, arrivando ad ottenere il numero più alto della Toscana (Firenze esclusa per questioni di capoluogo regionale)", ha rivelato il deputato Ziello a Qui News Pisa. Un dato che, nel quadro regionale, colloca Pisa davanti a realtà come Livorno, che riceverà 27 unità, Lucca con 12, Pistoia e Siena ferme a quota 15.

I numeri trovano riscontro nel piano di distribuzione nazionale di Gennaio 2026, che dettaglia provincia per provincia l’assegnazione di ispettori e agenti tra questure e commissariati distaccati. Per Pisa sono previste 25 unità e 7 Pontedera tra Questura e commissariati, poi 10 nuovi alla stradale e 3 alla polizia di frontiera.

Pisa è tra le realtà maggiormente rafforzate, superando non solo Lucca e Pistoia ma anche Siena, e avvicinandosi a contesti più grandi per numero di innesti. La lettura dei dati restituisce quindi un quadro meno simbolico e più strutturale. L’aumento di personale si inserisce in una pianificazione nazionale che punta a riequilibrare i carichi tra le questure e a rafforzare quelle che negli anni hanno sofferto scoperture croniche. Per Pisa significa più pattuglie, più presidio e una boccata d’ossigeno per agenti e dirigenti chiamati ogni giorno a tenere insieme sicurezza e gestione di un territorio complesso.