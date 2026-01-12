Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:30 METEO:PISA-2°8°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Lunedì 12 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Ziello, "45 nuovi poliziotti a Pisa" 15enne investito mentre attraversava la strada A Enrico Letta il Campano d’Oro 2025 A12, schianto auto-tir, quattro feriti
corriere tv
Squalo morde turista in Brasile: il video choc dell'attacco
Squalo morde turista in Brasile: il video choc dell'attacco

Cronaca Lunedì 12 Gennaio 2026 ore 18:30

Ziello, "45 nuovi poliziotti a Pisa"

Condividi

Arrivano 45 nuove unità in città, il numero più alto in Toscana dopo Firenze: rafforzati anche i reparti speciali secondo il piano di Gennaio 2026



PROVINCIA DI PISA — Un rafforzamento che pesa, nei numeri e nel metodo. L’annuncio dell’arrivo di nuovi agenti nei commissariati della Polizia di Stato viene letto come un segnale concreto su territori complessi, dove carichi di lavoro e criticità si sommano da anni. A darne notizia è l’onorevole pisano Edoardo Ziello, che rivendica un risultato costruito con un confronto lungo e serrato al Ministero dell’Interno.

"Quest’anno arriveranno 45 poliziotti alla questura di Pisa che ho contrattato con un lungo e intenso lavoro al Ministero dell’Interno, arrivando ad ottenere il numero più alto della Toscana (Firenze esclusa per questioni di capoluogo regionale)", ha rivelato il deputato Ziello a Qui News Pisa. Un dato che, nel quadro regionale, colloca Pisa davanti a realtà come Livorno, che riceverà 27 unità, Lucca con 12, Pistoia e Siena ferme a quota 15.

I numeri trovano riscontro nel piano di distribuzione nazionale di Gennaio 2026, che dettaglia provincia per provincia l’assegnazione di ispettori e agenti tra questure e commissariati distaccati. Per Pisa sono previste 25 unità e 7 Pontedera tra Questura e commissariati, poi 10 nuovi alla stradale e 3 alla polizia di frontiera. 

Pisa è tra le realtà maggiormente rafforzate, superando non solo Lucca e Pistoia ma anche Siena, e avvicinandosi a contesti più grandi per numero di innesti. La lettura dei dati restituisce quindi un quadro meno simbolico e più strutturale. L’aumento di personale si inserisce in una pianificazione nazionale che punta a riequilibrare i carichi tra le questure e a rafforzare quelle che negli anni hanno sofferto scoperture croniche. Per Pisa significa più pattuglie, più presidio e una boccata d’ossigeno per agenti e dirigenti chiamati ogni giorno a tenere insieme sicurezza e gestione di un territorio complesso.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Tramoni torna decisivo, Meister risponde presente, Gilardino azzecca i cambi: il Pisa reagisce allo svantaggio e porta via un pareggio che dà fiducia
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Edit Permay

new
Franco Cambi

LE STELLE DI ASTREA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Ziello, "45 nuovi poliziotti a Pisa"

Cronaca

15enne investito mentre attraversava la strada

Attualità

A Enrico Letta il Campano d’Oro 2025

Cronaca

A12, schianto auto-tir, quattro feriti