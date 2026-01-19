ZTL Arena, al via da Pisa-Milan

La Groenlandia non è Maga, l’affarismo di Trump si è perso nell’Artico?

Conti, "Intervento necessario per Porta a Lucca". Sarà attiva due ore prima e un’ora dopo la gara. Nessuna multa nel periodo di prova.

PISA — Lavori in dirittura d’arrivo per la nuova Zona a Traffico Limitato nel quartiere di Porta a Lucca, che entrerà in funzione durante le partite casalinghe del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani. L’attivazione è prevista dal weekend del 14-15 Febbraio, in coincidenza con Pisa-Milan, giorno e orario ancora da ufficializzare. A seguire l’intervento è Pisamo, che installerà 18 nuovi varchi in ingresso e 2 in uscita.

"Come avevamo annunciato – ha spiegato il Sindaco Michele Conti – siamo ormai in dirittura d’arrivo con il sistema di ZTL nel quartiere di Porta a Lucca, un intervento richiesto dai residenti da moltissimi anni. Si tratta di un’area che non poteva più sostenere l’attuale carico di traffico e di parcheggi selvaggi. Comprendo che per alcuni questo cambiamento possa avere un significato storico, ma dai rilevamenti di Pisamo emerge che, a fronte di circa 3.500 posti auto potenziali presenti in zona, l’ingresso medio giornaliero era di 4.500 vetture".

La ZTL sarà attiva mediamente due volte al mese, in occasione delle gare all’Arena, a partire da due ore prima del fischio d’inizio fino a un’ora dopo la fine. "Il provvedimento – ha sottolineato Conti – non vuole avere un fine punitivo ma di regolamentazione, tant'è che partiremo con un periodo di pre-esercizio in cui non ci sarà il sanzionamento automatico che partirà dopo una fase di prova e sarà comunicato adeguatamente".

Sui dettagli organizzativi Conti ha aggiunto, "Tutti i dettagli saranno concordati con la Prefettura e gli altri organi competenti per la gestione dell’ordine pubblico. La regolamentazione sarà la stessa delle altre ZTL: sarà consentito l’accesso ai motorini ma chi parcheggerà prima dell’attivazione della ZTL potrà lasciare l’auto in sosta senza necessità di spostarla durante il periodo di applicazione".

Massimo Dringoli, assessore alla mobilità, ha spiegato, "A breve sarà in funzione questa misura che aveva un carattere di urgenza per cercare di far respirare il quartiere. I residenti saranno informati della nuova ZTL. Pisamo, tramite l’Anagrafe, provvederà a inserire automaticamente le targhe dei residenti nel sistema. Eventuali aggiornamenti delle autorizzazioni potranno essere comunicati direttamente dai cittadini rivolgendosi agli uffici di Pisamo".

Sul fronte parcheggi Dringoli ha ricordato che restano attivi i due parcheggi scambiatori, quello di via Pietrasantina e quello tra viale del Mercato e via Paparelli, entrambi con circa 600 posti, oltre all’area ex SMIPAR in via di Gello, con circa 200-250 posti auto. "Naturalmente – ha aggiunto – è sempre auspicabile valutare soluzioni alternative: recarsi allo stadio senza auto, condividere il veicolo con più persone, i mezzi pubblici o utilizzare la bicicletta, che rappresenta una scelta ottimale".

I varchi saranno installati in via Ugo Rindi, via Collodi, via Antonio Pisano, via Cecco di Pietro 1 e 2, via Angeli Pietro da Barga, via XXIV Maggio, viale Giovanni Pisano, via Randaccio, via di Gello, via Napoli, via Siracusa, via Palermo, via Olbia, via Lucchese, via Molise, via Luigi Bianchi e via Piave. I due in uscita saranno in via Tommaso Pisano e via Marche.

“La nuova ZTL a Porta a Lucca rappresenta una scelta di equilibrio e responsabilità: un intervento concreto per garantire la convivenza tra la grande passione calcistica nerazzurra e le legittime esigenze dei residenti del quartiere”. Così il consigliere comunale Lorenzo Vouk commenta l’entrata in funzione della nuova ZTL, un progetto dal valore complessivo di 250mila euro, che si inserisce in una strategia più ampia di attenzione sia allo stadio Arena Garibaldi sia al contesto urbano che lo circonda. “Non parliamo solo di importanti investimenti sull’Arena Garibaldi, volti a tutelare e valorizzare la fede calcistica pisana – prosegue Vouk – ma anche di ulteriori risorse destinate direttamente al benessere del quartiere di Porta a Lucca. È la dimostrazione che questa amministrazione mantiene gli impegni presi con i cittadini: un’altra promessa mantenuta”.