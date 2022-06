246 nuovi casi Covid in Provincia di Pisa

Nel bollettino di oggi, domenica 19 Giugno, casi ancora oltre le 200 unità. In Toscana meno tamponi effettuati e casi in diminuzione rispetto a ieri

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono state segnalate 246 nuove positività, in diminuzione rispetto alle 259 registrate nella giornata di ieri. Il tasso di incidenza per il territorio pisano è di 59,07 casi per 100.000 abitanti.

In Toscana, complessivamente, sono stati effettuati 8.328 tamponi tra test rapidi e molecolari. I nuovi contagi riscontrati sono 1.659 (ieri 1.972).

Questa è la ripartizione dei nuovi casi di contagio per Area di riferimento e in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:

Area pisana, 134 casi: Crespina Lorenzana 8, Fauglia 4, Pisa 73, San Giuliano Terme 22, Cascina 20, Vecchiano 4, Calci 2, Vicopisano 1.

Valdera, 70 casi: Peccioli 7, Buti 6, Chianni 1, Calcinaia 9, Capannoli 4, Ponsacco 9, Santa Maria a Monte 7, Casciana Terme Lari 6, Bientina 4, Terricciola 2, Pontedera 13, Palaia 2.

Alta Valdicecina, 15 casi: Montescudaio 2, Guardistallo 1, Pomarance 4, Volterra 7, Castelnuovo di Val di Cecina 1.

Comprensorio del cuoio, casi: Santa Croce sull'Arno 8, Montopoli in Val d'Arno 6, San Miniato 9, Castelfranco di Sotto 4.