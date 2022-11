Un lupo scorrazza sulla spiaggia

L'esemplare è stato ripreso in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Come comportarsi in caso di avvistamento

VECCHIANO — Un lupo è stato visto scorrazzare sul litorale vecchianese. L'avvistamento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato documentato con un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano.

Proprio l'ente invita a segnalare immediatamente altri eventuali avvistamenti attraverso i contatti ad hoc predisposti dalla Regione, in particolare, si legge sulla pagina social: "Avverti con una mail indirizzata a lupo@regione.toscanao sul numero whatsapp emergenza lupo di Regione Toscana 366 6817138 e descrivi quello che hai visto , in particolare se puoi: data e orario, località, numero degli animali e descrizione in particolare la taglia, il colore, e il comportamento; (era in cammino o inseguiva altri animali selvatici, che reazione ha avuto se ti ha visto, ecc.), se lo hai visto da un’auto o comunque da un mezzo. Segnala inoltre se ci sono state altri avvistamenti nella stessa zona, anche da parte di persone che conosci, e avverti anche di eventuali successivi incontri".

Non meno importante, è sapere come comportarsi in caso di avvistamento. Prima regola non avvicinarsi e non dargli o lasciargli del cibo. Come raccomandato dalle linee guida regionali: "Allontanati senza fare rumore e resta vigile. Non fermarti o avvicinarti per fare foto o video. Il tuo gesticolare incuriosisce il lupo. Arretra lentamente. I lupi quando si accorgono di una presenza, possono fermarsi ad osservare incuriositi e poi generalmente se ne vanno.Se siete in auto o anche a cavallo è normale che non abbiano paura. Non correre via dandogli le spalle. Fai rumore per allontanarlo, rinnovare in questi animali la paura verso l’uomo è positivo".

Se un lupo o un cane si avvicina a te "Non scappare ma indietreggia lentamente tenendo l’animale davanti a te. Fai un passo verso l’animale, urla, fai rumore più possibile, batti le mani ed arretra lentamente".

Se trovi un lupo ferito, se hai un cane libero legalo subito e allontanalo. Non ti avvicinare, non lo toccare, non cercare di liberarlo da lacci, reti od altro. Prendi nota della tua posizione e chiama subito il 112. Scatta una foto ed inviala insieme alla posizione Gps al numero WhatsApp di Regione Toscana 366 681 7138. Se trovi un lupo morto non lo toccare e non far avvicinare il tuo cane. Prendi nota della tua posizione Gps .Scatta una foto ed inviala insieme alla posizione Gps al numero WhatsApp della Regione, come indicato sopra.