Arbovirus, Pisa al centro del dibattito

Il 10 Giugno a Palazzo Blu il meeting nazionale sulla persistenza virale. Scienziati a confronto per strategie sanitarie One Health

PISA — Si terrà Martedì 10 Giugno, a partire dalle 9 nell’Auditorium di Palazzo Blu, il meeting scientifico “Host–Virus Dynamics in Arboviral Persistence”, evento di rilevanza nazionale promosso nell’ambito del progetto Genesis e del partenariato INF-ACT, coordinato da Mauro Pistello dell’Università di Pisa.

Al centro del convegno ci saranno gli arbovirus, virus trasmessi da zanzare, zecche e altri vettori, ormai stabilmente presenti anche in Europa. Dengue, West Nile, Zika e Toscana virus non sono più solo patologie tropicali, ma rischi reali anche nel nostro territorio, come dimostrano i recenti focolai registrati in Veneto, Lazio e Lombardia.

“Abbiamo osservato che questi virus possono persistere anche dopo la guarigione – ha spiegato Pistello – e in alcuni casi essere causa di nuovi contagi. È nostro compito monitorare attentamente la situazione, perché la presenza della zanzara tigre in molte aree italiane, compresa la Toscana, rappresenta un fattore da non sottovalutare”.

Il meeting riunirà esperti italiani e internazionali e sarà un’occasione per discutere strategie condivise secondo l’approccio One Health, che collega la salute umana, quella animale e ambientale.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione INF-ACT, nata nell’ambito del PNRR con l’obiettivo di rafforzare la ricerca sulle malattie infettive emergenti e aumentare la capacità di risposta del sistema sanitario. Un approccio reso necessario dall’esperienza della pandemia da Covid-19, che ha mostrato quanto sia fondamentale una rete scientifica integrata e multidisciplinare.