Auto in divieto di sosta bloccano i bus

Due gli episodi avvenuti ieri e resi noti da Autolinee Toscane. Doppio intervento della polizia municipale in via Puglia e in via Cuocco

PISA — Auto in divieto di sosta bloccano il passaggio dei bus. È accaduto ieri, prima in via Puglia e poi in via Cuocco. A renderlo noto è Autolinee Toscane che informa "Di aver dato mandato ai propri legali di valutare se vi siano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari delle auto lasciate in divieto di sosta che hanno bloccato il servizio di trasporto pubblico locale".

Ieri, mercoledì 23 Ottobre, a Pisa questi casi si sono verificati in due diverse occasioni. "Solo grazie all’intervento della polizia municipale che ha fatto rimuovere le vetture - scrive Autolinee Toscane- è stato possibile ripristinare il normale servizio di trasporto pubblico su bus".

Il primo episodio si è verificato in via Puglia angolo via Basilicata, qui alcune auto avrebbero impedito il passaggio del bus della Linea 13 che è rimasto bloccato dalle 16,56 alle 17,38, mentre gli altri bus della Linea 13 sono stati deviati su percorsi alternativi.

L’altro episodio è avvenuto in via Cuocco, dove verso le 20,29 la corsa della Linea 4 che dai Passi arriva fino alla Stazione è stata soppressa perché il mezzo non poteva transitare a causa di un'auto in divieto di sosta. Per garantire il servizio su quella tratta Autolinee Toscana ha predisposto appositamente un nuovo bus fatto partire dalla Sesta Porta.