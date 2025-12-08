Barachini ospite al Circolo stampa pisano

Il sottosegretario all’editoria sarà il primo ospite del nuovo Circolo della stampa di Pisa: il 12 Dicembre dialogo sul futuro del giornalismo

PISA — Il Circolo della stampa di Pisa, nato poche settimane fa e aperto a tutti, inaugura la propria stagione di incontri con un ospite d’eccezione: Alberto Barachini, sottosegretario all’informazione e all’editoria della Presidenza del Consiglio. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 Dicembre, alle 18, nella sede del Circolo ospitata dal Cineclub Arsenale, nella sala storica di Vicolo Scaramucci.

Barachini dialogherà sul tema "Evoluzione tecnologica, intelligenza artificiale e tutela del giornalismo" insieme al presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e al presidente regionale Giampaolo Marchini. L’incontro è aperto ai soci e al pubblico.

Pisano, 53 anni, Barachini ha una lunga carriera nel giornalismo televisivo prima dell’impegno politico. Laureato in Lettere a Pisa, ha ricordato spesso come proprio in città siano nate le prime esperienze professionali: "Ho iniziato nel ’94 come collaboratore del Tirreno". Successivamente il trasferimento a Milano, l'ingresso a Mediaset, il lavoro al Tg4 accanto a Emilio Fede, fino ai ruoli di caporedattore centrale di Tgcom24 e conduttore di programmi come Checkpoint, occupandosi di politica, economia e cultura. Ha tenuto anche lezioni in varie università italiane.

Eletto senatore nel 2018, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, dal 2022 è sottosegretario di Stato con delega all’editoria.

Il Circolo ha già programmato un secondo incontro di grande rilievo: il 23 Febbraio sarà ospite Sigfrido Ranucci, con un confronto su un tema oggi centrale, "Intimidazioni, minacce e querele temerarie: libertà di stampa sotto attacco", in dialogo ancora con Bartoli e Marchini.

Previsti anche due corsi di formazione all’Arsenale, aperti a tutti:

– il 20 Dicembre, dedicato a "Storie delle regole del calcio e deontologia del giornalismo sportivo";

– il 7 Febbraio, su "Nuove sfide giuridiche per il giornalista social media manager".

Per la rassegna cinematografica "Dentro la notizia", organizzata con l’Università, giovedì 22 alle 20.30 sarà proiettato "Il caso Spotlight", film simbolo del giornalismo investigativo