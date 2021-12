Aiuti economici a 71 famiglie in difficoltà

Soldi stanziati dal Comune, contributi fino a 839 euro ai nuclei numerosi. A inizio anno le richieste furono 118, prima della pandemia solo 25

CALCI — Il Comune di Calci ha accolto 71 richieste di aiuto per una cifra media di circa 500 euro a nucleo familiare.

Una misura voluta dal sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e dalla vicesindaca con delega al sociale Valentina Ricotta visto il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19.

Sono stati stanziati 35mila euro per sostenere le 71 famiglie calcesane che avevano fatto richiesta e che, in seguito ad un lavoro di istruttoria e verifica degli uffici comunali, sono risultate destinatarie di questa misura. Nei prossimi giorni la ragioneria del Comune effettuerà i mandati di pagamento.

Nel dettaglio: sono stati destinati 251,80 euro a coloro che si trovano in difficoltà e che vivono soli, 503,60 per i nuclei composti da 2/3 persone, 671, 46 euro per quelli composti da 4/5 membri e 839,33 per nuclei familiari formati da 6 o più persone.



Le 71 famiglie aiutate in questo caso sono meno delle 118 aiutate ad inizio anno, si intravede quindi un leggero miglioramento delle condizioni per alcune decine di nuclei familiari anche se il numero delle richieste di aiuto è ancora molto superiore rispetto alle 25 famiglie più in sofferenza nel periodo precedente alla pandemia.

“Grazie al lavoro dei nostri uffici aiuteremo ulteriormente 71 nuclei familiari e riusciremo a farlo in tempo per le festività natalizie - ha commentato Ghimenti - Era infatti un preciso obiettivo affinché il Natale potesse essere un pochino più sereno anche per chi è in difficoltà”.