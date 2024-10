Dalla Regione 300mila euro per via Roma

Il tratto tra piazza Garibaldi e la Pieve sarà riqualificato a partire dal 2025 grazie allo stanziamento regionale. Ghimenti: "Una bellissima notizia"

CALCI — Nella variazione di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, la Regione Toscana ha stanziato 300mila euro per il completamento della riqualificazione di via Roma, il principale asse viario di Calci.

Un finanziamento grazie al quale il Comune di Calci potrà quindi procedere alla sistemazione del tratto tra piazza Garibaldi e la Pieve. "Dalla Regione è arrivata una bellissima notizia per Calci - ha commentato il sindaco, Massimiliano Ghimenti - come amministrazione, già dalla passata legislatura, avevamo lavorato per reperire le risorse necessarie alla riqualificazione di via Roma e, dopo aver completato l’intervento nel tratto tra Certosa e piazza Garibaldi, ecco arrivare un prezioso aiuto, che ci consentirà di completare l’opera nel prossimo anno. Il Comune, comunque, farà la propria parte con alcune decine di migliaia di euro".

"Grazie al contributo della Regione - ha aggiunto Valentina Marras, assessora ai Lavori pubblici - adesso possiamo passare dal progetto definitivo alla progettazione esecutiva e, successivamente, all’affidamento dei lavori. La riqualificazione di via Roma è un’opera fondamentale, volta a migliorare la sicurezza stradale e a dare uniformità estetica alla via principale del paese, che collega due bellezze architettoniche come la Certosa e la Pieve".

Il tratto di via Roma interessato dal finanziamento

"Personalmente, e a nome dell’amministrazione - ha concluso Ghimenti - ringrazio il Consiglio regionale, per l’attenzione verso Calci, nonché il presidente Eugenio Giani, che si speso in prima persona per dare copertura finanziaria a questo intervento, e al quale mi ero rivolto nei primissimi giorni del mio terzo mandato chiedendogli un sostegno".