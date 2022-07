In passerella le creazioni di 55 stilisti emergenti

Weekend ricco quello calcesano, con esposizioni, sfilate e musica per l'XI edizione del Concorso Nazionale promosso da Centro Formazione Moda

CALCI — Il Centro Formazione Moda di Lucia Cappelli, Vania Della Bidia, Sonia Paoli di Al.So Eventi, con il patrocinio ed il sostegno economico del Comune di Calci, hanno messo in programma un intenso weekend.

Primo appuntamento sabato 16 Luglio, con l'XI edizione del Concorso Nazionale per Stilisti Emergenti dove si confronteranno 55 stilisti delle scuole affiliate delle varie città d'Italia della Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Sardegna.

Domenica 17 Luglio, invece, si terrà una serata di spettacolo con sfilata di moda della stilista Halide Kelmendi atelier Oseah Italy, con i cantanti Omar Bresciani e Lara Billi Moretto e con la ballerina Ornella Cantini, più un concorso di bellezza.

Vania Della Bidia condurrà le due serate con la regia di Sonia Paoli. Le acconciature saranno di Deiana Parrucchieri.

Il Centro Formazione Moda è una scuola professionale che opera nel comune di Cascina da oltre 40 anni, adesso è a Navacchio in Via Tosco Romagnola 1939, sede principale ed ha 27 affiliate in diverse città d'Italia.