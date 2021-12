Monumento ai Caduti, completato il restauro

Taglio del nastro in piazza Garibaldi. L'intervento appena concluso è stato finanziato per metà dalla Fondazione Pisa

CALCI — Taglio del nastro ieri in piazza Garibaldi per inaugurare il monumento ai Caduti di Calci nella Grande Guerra, appena restaurato.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Massimiliano Ghimenti e la giunta municipale, l’ingegner Stefano Carani, membro del Cda di Fondazione Pisa che ha finanziato per metà il costo dell'intervento, i restauratori e gli uffici comunali che hanno seguito il progetto, la polizia municipale, il maresciallo della stazione locale dei Carabinieri, il presidente della sezione locale di Anpi Evio Bertolini e Don Antonio Cecconi.

Nello specifico, così come spiegato dai restauratori al momento pubblico organizzato in Piazza del Municipio, “Oltre alla rimozione di muschi e licheni e dei danni provocati dall'usura del tempo e delle condizioni atmosferiche, è stata ripulita la superficie lapidea al fine di rimuovere depositi superficiali e parti di cemento incongrue".

Il restauro è stato completato con il protettivo idrorepellente. Il tutto sotto la supervisione e la direzione della Soprintendenza di Pisa.

"Importante sottolineare – ha precisto la restauratrice Silvia Bartalucci della Arterestauro– la ricostruzione sulla pietra dei caratteri mancanti facendo notare la diversità dall’originale rispetto all’intervento realizzato. Per rendere questo effetto abbiamo utilizzato calchi con delle gomme siliconiche e resina liquida insieme a terre colorate: in questo caso nero e blu per ottenere un colore, leggermente sotto tono rispetto all’originale, simile al piombo”.

Per Fondazione Pisa l'intervento "Contribuisce a riqualificare la piazza dove ha sede l’amministrazione comunale di Calci e rappresenta "Una ulteriore occasione di collaborazione in favore del territorio comunale, dopo i ripetuti interventi a favore della Certosa ed altri contributi riconosciuti nel tempo per altre iniziative”.

"Come ho più volte detto, la memoria senza gesti concreti e con l'abbandono dei suoi luoghi simbolici rischia di essere solo retorica - commenta il sindaco Ghimenti- Con il tassello che abbiamo presentato oggi, abbiamo realizzato un ulteriore passaggio che rende concreta e tangibile l'attenzione della nostra amministrazione al recupero ed alla valorizzazione dei luoghi della memoria disseminati sul nostro territorio. Quando ci siamo insediati il Cippo ai deportati che si trova nel Parco Sandro Pertini aveva il vetro rotto, la Cappella ai Caduti aveva infiltrazioni ed i dipinti murari attaccati e danneggiati in larga parte, la lapide al Pruno era illeggibile e la Statua in Piazza del Comune necessitava di una corposa manutenzione in quanto, oltre agli effetti delle aggressioni atmosferiche e degli inquinanti, aveva tutte le componenti scritte ormai quasi illeggibili. In circa 7 anni tutti questi luoghi e installazioni della memoria sono stati recuperati e valorizzati. E se questo è stato possibile è perché abbiamo dato priorità a questi aspetti ed abbiamo anche intercettato risorse per fare i lavori. Basti pensare che dei circa 40.000 euro investiti, nel complesso, per i due interventi più corposi, ovvero la Cappella ai Caduti ed il Monumento in Piazza Garibaldi, quasi 30.000 sono venuti da finanziamenti esterni al bilancio comunale. Ringrazio i nostri uffici per questo lavoro e gli enti finanziatori, in questo caso, la Fondazione Pisa, perché, senza dubbio, ricevere un contributo permette di scalare le priorità ed effettuare più interventi. Ringrazio, in particolare, l’ingegner Carani per le parole spese per il restauro e per il lavoro che abbiamo portato avanti".