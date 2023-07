Monte Pisano e Piana, verso un distretto rurale

Pisa, Calci, Vecchiano, San Giuliano e Vicopisano fanno squadra. Firmato l'accordo preliminare che porterà alla nascita del distretto rurale

CALCI — Con la firma dell'accordo preliminare e programmatico, avvenuta questa mattina alla Certosa di Calci, si traccia il percorso verso la costituzione del distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa.

A firmare l'accordo i Comuni Di Calci, Pisa (che in questa fase è ente capofila), San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

L''obiettivo, si legge in una nota, è quello di promuovere e partecipare alla costituzione di un’associazione fra partner pubblici e privati quale soggetto referente del Distretto Rurale, che successivamente potrà essere ufficialmente riconosciuto dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Ambiente.

"Una volta riconosciuto - spiega il Comune di Calci - il Distretto Rurale potrà realizzare progetti di promozione e valorizzazione del territorio e della produzione agricola locale, progetti capaci di coinvolgere sinergicamente più settori economici - agricoltura in primis, ma anche artigianato, turismo e commercio – e di intercettare finanziamenti specifici.

"Il Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa -prosegue l'ente- è per i Comuni coinvolti una nuova opportunità di sviluppo e tutela del territorio: facendo leva sulla ruralità, sulla qualità delle produzioni agroalimentari e sulle bellezze del proprio territorio i Comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano avranno uno strumento in più per promuovere lo sviluppo del territorio rurale, per favorire l’integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, per salvaguardare e valorizzare il paesaggio e le aree protette, oltre che per promuovere il consumo dei prodotti territoriali".