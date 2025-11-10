Rinasce il Monte Pisano con 100 nuovi alberi

«Senza acqua corrente e senza scuola ma felici. Perché volete portarci via i nostri bimbi?»

A Calci piantumati cento lecci, sughere e ontani nell’ambito del progetto “Trees in Progress”, con volontari e istituzioni locali

CALCI — Una mattinata per far rinascere il Monte Pisano, dove domenica 9 Novembre decine di volontari si sono ritrovati per piantare circa cento nuovi alberi tra lecci, sughere e ontani napoletani. L’iniziativa rientra nel progetto “Trees in Progress”, promosso dall’associazione Nursery degli Alberi di Mirko e Vanessa, con l’obiettivo di contribuire alla rinascita del Monte Pisano dopo l’incendio che nel 2018 devastò gran parte del suo patrimonio forestale.

L’intervento è stato possibile grazie al lavoro di pulitura e preparazione del terreno svolto nei giorni precedenti dagli operai del cantiere forestale del Comune di Calci, e coordinato da Francesco Drosera, responsabile per la Regione Toscana dell’ufficio territoriale di Pisa dedicato al settore forestale e alla prevenzione incendi boschivi.

Sul posto erano presenti anche il sindaco Massimiliano Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta e l’assessore alla forestazione e al Monte Pisano Fabio Mencarelli, che hanno ringraziato i partecipanti e sottolineato il valore dell’iniziativa. “Un gesto concreto e simbolico che rappresenta il legame della comunità con il proprio territorio e con il Monte Pisano”, ha detto il sindaco, esprimendo riconoscenza per il lavoro dell’associazione e dei volontari.