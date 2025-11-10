Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 11:30 METEO:PISA16°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
lunedì 10 novembre 2025
Tutti i titoli:
Rinasce il Monte Pisano con 100 nuovi alberi Trovatelli, l'edificio sarà un hotel di lusso. Gattuso ha ceduto le quote La Città Ecologica critica gli stalli Ztl Ripartiti i lavori per il centro sportivo di Gagno
corriere tv
«Senza acqua corrente e senza scuola ma felici. Perché volete portarci via i nostri bimbi?»
«Senza acqua corrente e senza scuola ma felici. Perché volete portarci via i nostri bimbi?»

Attualità lunedì 10 novembre 2025 ore 11:30

Rinasce il Monte Pisano con 100 nuovi alberi

Condividi

A Calci piantumati cento lecci, sughere e ontani nell’ambito del progetto “Trees in Progress”, con volontari e istituzioni locali



CALCI — Una mattinata per far rinascere il Monte Pisano, dove domenica 9 Novembre decine di volontari si sono ritrovati per piantare circa cento nuovi alberi tra lecci, sughere e ontani napoletani. L’iniziativa rientra nel progetto “Trees in Progress”, promosso dall’associazione Nursery degli Alberi di Mirko e Vanessa, con l’obiettivo di contribuire alla rinascita del Monte Pisano dopo l’incendio che nel 2018 devastò gran parte del suo patrimonio forestale.

L’intervento è stato possibile grazie al lavoro di pulitura e preparazione del terreno svolto nei giorni precedenti dagli operai del cantiere forestale del Comune di Calci, e coordinato da Francesco Drosera, responsabile per la Regione Toscana dell’ufficio territoriale di Pisa dedicato al settore forestale e alla prevenzione incendi boschivi.

Sul posto erano presenti anche il sindaco Massimiliano Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta e l’assessore alla forestazione e al Monte Pisano Fabio Mencarelli, che hanno ringraziato i partecipanti e sottolineato il valore dell’iniziativa. “Un gesto concreto e simbolico che rappresenta il legame della comunità con il proprio territorio e con il Monte Pisano”, ha detto il sindaco, esprimendo riconoscenza per il lavoro dell’associazione e dei volontari.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Archiviato il caso per dieci ragazzi coinvolti negli scontri di Via San Frediano. Per la procura hanno solo cercato di difendersi
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Rinasce il Monte Pisano con 100 nuovi alberi

Attualità

Trovatelli, l'edificio sarà un hotel di lusso. Gattuso ha ceduto le quote

Politica

La Città Ecologica critica gli stalli Ztl

Pisa Sporting Club

Ripartiti i lavori per il centro sportivo di Gagno