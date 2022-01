Accordo Comune-Ecofor per l'indennità da discarica

In vista dell'ampliamento del sito di Gello, nel Comune di Pontedera e, in parte, anche su quello cascinese. Si parla di circa 880mila euro

CASCINA — Ok del Comune per l'accordo tra amministrazione ed Ecofor per l'indennizzo che la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti deve dare a Cascina in merito all'ampliamento della discarica di Gello sita sia nel Comune di Pontedera che in quello cascinese.

La notizia dell'intesa è riportata da Il Tirreno che ha ricordato che il progetto di ampliamento era stato approvato dalla Regione a Giugno scorso per un intervento che interessa un'area di 15 ettari in cui potranno essere conferiti un milione e 170mila tonnellate di rifiuti. Dai documenti emerge che la chiusura della discarica è prevista nel 2027.

L'atto tra Cascina ed Ecofor "regola i criteri di determinazione e di corresponsione dell'indennità di disagio ambientale", cioè stabilisce un risarcimento al Comune per i cittadini cascinesi che vivono vicino alla discarica.

Nel documento, approvato dal Consiglio comunale, Ecofor si impegna a farsi carico dei costi post mortem della discarica del Tiro a Segno a Navacchio e di altri interventi di miglioramento ambientale.

L'ampliamento, spiega ancora Il Tirreno, interessa il Comune di Cascina per il 13,6% dei conferimenti annui e l'indennità complessiva di disagio ambientale sarà pari a 673.532 euro per i prossimi sei anni. È possibile che, in caso di conferimenti maggiori, vi sia un conguaglio a favore del Comune. L'indennità prevede ulteriori 113.430 euro relativi all'indennità di disagio territoriale e 93.350 euro di indennità di disagio conferimenti. In totale quindi sono circa 880mila euro.