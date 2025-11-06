Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 06 novembre 2025
Attualità giovedì 06 novembre 2025 ore 10:15

Bibliotecari per un giorno

Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone

Alla Biblioteca comunale "Peppino Impastato" uno spettacolo che celebra i libri e la lettura come luoghi vivi di incontro e immaginazione



CASCINA — Da sempre raccolti nelle biblioteche, i libri rispettano un silenzio che è esempio di convivenza e che si trasforma in dialogo appassionante una volta che il libro passa nelle mani dei lettori. Alla biblioteca ritorna poi, per ricaricarsi nelle mani dei bibliotecari. 

Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone sono i bibliotecari precari che in un’ora di letture e ascolti di idee, suoni e voci raccontano la lunga storia delle biblioteche del mondo. Saranno a Cascina, oggi, giovedì 6 Novembre alle 16,30 alla biblioteca comunale "Peppino Impastato"

Con uno spettacolo itinerante di letture con musiche cartacee ed elettroniche, parole sonanti e scaffalature vibranti. La biblioteca è una scena (e viceversa) ma attraverso i testi e le voci di grandi scrittori, da Eco a Twain, da Cavazzoni a Borges, da Bassani a Calvino diventa un rifugio, un luogo da scoprire, una risorsa di senso. Perfino un vero ambiente aperto, e sonoro. I libri che passano di mano ritornano a parlare, con le voci dei loro scrittori, Orwell, Allende, Zavattini e così via.

