FdI, nuovo capogruppo in consiglio comunale

L'incarico è stato affidato alla consigliera Chiara Cini: "Seria e rigorosa opposizione contro inefficienze e sprechi"

CASCINA — Fratelli d'Italia ha nominato un nuovo capogruppo, si tratta della consigliera comunale Chiara Cini.

“Orgogliosa di rappresentare il primo partito d’Italia nel consiglio comunale di Cascina. Sono convinta - commenta Cini- che il buon governo di Giorgia Meloni sarà il volano per far confermare FdI come primo partito della Toscana alle regionali".

"Noi a Cascina - aggiunge Cini - faremo la nostra parte per raggiungere questo obiettivo con una seria e rigorosa opposizione focalizzandoci sulle inefficienze e il contrasto agli sprechi; rifiuti, mobilità e sicurezza sono sempre i cardini del nostro mandato amministrativo".