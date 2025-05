Gabriella Greison porta Dirac alla Città del Teatro

La divulgatrice e scrittrice di storia della fisica sarà protagonista del monologo dedicato al premio Nobel che ha cambiato il pensiero filosofico

CASCINA — Prima in Toscana per lo spettacolo "Dove tutto può accadere", il nuovo monologo teatrale di Gabriella Greison, figura di spicco della divulgazione scientifica italiana. Greison, infatti, sarà alla Città del Teatro di Cascina sabato 24 Maggio alle 21, all'interno del programma di Art View Festival 2025, rassegna dedicata al dialogo tra arte, teatro e scienza.

Scritto e interpretato dalla stessa Greison, fisica, scrittrice e attrice teatrale, lo spettacolo è un racconto ispirato alla vita e al pensiero del premio Nobel Paul Dirac, tra i padri fondatori della meccanica quantistica. Il monologo intreccia riflessione scientifica e narrazione biografica, per esplorare il rapporto tra razionalità, bellezza e libertà.

Insieme a Greison in scena suonerà la chitarra elettrica di Luca Pasqua, con brani dal vivo dei Beatles, e la regia di Alessandro Spadari, artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Brera. La produzione è a cura dell’Associazione Paul Dirac, con distribuzione International Music and Arts.

Lo spettacolo, inoltre, segue l’uscita del tredicesimo libro di Gabriella Greison, per Mondadori, ispirato proprio alla figura di Dirac e alla sua celebre equazione, che ha rivoluzionato il pensiero fisico e filosofico del XX secolo. Laureata in fisica nucleare, Greison ha insegnato fisica e matematica nei licei e lavorato presso l’École Polytechnique di Parigi. È autrice di numerosi saggi e romanzi sulla storia della fisica, tra cui L’incredibile cena dei fisici quantistici, Einstein e io, Ogni cosa è collegata, spesso trasformati in monologhi teatrali rappresentati in tutta Italia e all’estero.