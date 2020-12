Gli alberi sulla facciata del Municipio

Cinquanta foto degli abeti decorati delle famiglie del Comune verranno proiettate a rotazione sulla facciata del municipio

CASCINA — Gli alberi di natale cascinesi illumineranno il Comune. Circa cinquanta foto degli abeti decorati delle famiglie del Comune verranno proiettate a rotazione sulla facciata del municipio.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le amministratrici della pagina “Sei di Cascina se”, che hanno fornito le immagini che i cittadini hanno scelto di rendere pubbliche.

"Il municipio, casa di tutti i cascinesi, diventa così lo schermo delle case cascinesi durante i giorni festivi e prefestivi nel periodo compreso tra Natale e Befana. Un modo per cercare di allietare la conclusione di un anno molto difficile per tutti i cascinesi e proseguire nella valorizzazione delle ricorrenze in corso d’anno. Un percorso avviato con la proiezione del tricolore del quattro novembre, continuato con la giornata universale dei diritti dell'infanzia, la facciata rossa per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e passato per la Festa della Toscana", ha spiegato l'Amministrazione.