L'Industria 4.0 pisana passa da Navacchio

Le innovazioni dei CrossLab dell'Università di Pisa, ospitati nel Polo Tecnologico, presentate alle aziende del territorio per sviluppare sinergie

CASCINA — I laboratori CrossLab del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa (DII), che si trovano all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio, hanno aperto ieri le porte alle imprese del territorio e non solo, in un evento volto a presentare le ultime tecnologie per la nuova rivoluzione industriale e le diverse forme di collaborazione possibili tra accademia, industria e istituzioni.

“I CrossLab sono laboratori trasversali e integrati, in cui trasferiamo, dopo anni di ricerca di base all’interno del Dipartimento, le tecnologie per industria 4.0 mature e pronte per essere utilizzate dalle imprese – ha spiegato Giuseppe Anastasi, docente di Ingegneria Informatica al DII e coordinatore esecutivo del progetto CrossLab -. Tutte le aree chiave sono coperte, dalla Robotica fino al Cloud Computing, passando per Additive Manufacturing, Cybersecurity, Realtà Aumentata e Internet of Things. I laboratori danno corpo e concretezza alla nuova rivoluzione industriale: sono infatti da subito utilizzabili dalle imprese, ad esempio per studiare linee di prodotto innovative, ma anche per mettere in piedi collaborazioni più a lungo termine, come progetti congiunti di durata pluriennale. Alcune di queste forme di collaborazione le abbiamo già sperimentate con realtà industriali, che nel convegno del prossimo mercoledì parleranno della loro esperienza, mostrando le grandi potenzialità di impatto sul territorio del sistema che abbiamo costruito.”

L’evento è stato organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione in collaborazione con Cna Pisa e Unione Industriale Pisana. Il progetto CrossLab è supportato dalla Regione Toscana.

Nella foto, da sinistra: Carlo Frighetto, Direttore Unione Industriale Pisana; Andrea Caiti, Direttore Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Università di Pisa; Andrea Di Benedetto, Presidente Polo Tecnologico Navacchio; Giuseppe Anastasi, Coordinatore Esecutivo CrossLab; Albino Caporale, Direttore Attività Produttive Regione Toscana; Francesco Oppedisano, Presidente CNA Pisa.