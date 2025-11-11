Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 11 novembre 2025
Attualità martedì 11 novembre 2025 ore 10:30

La poesia del mare dedicata ai più piccoli

Un momento dello spettacolo

A La cIttà del Teatro, domenica 16 Novembre, due repliche nel Ridotto, spettacolo dedicato ai bambini a partire da un anno



CASCINA — Due creature leggere, una piccola barchetta e un gabbiano di carta, navigano insieme tra mari calmi e burrascosi, in un viaggio sonoro fatto di ninne nanne e canti popolari provenienti da diverse tradizioni: georgiana, irlandese, basca, congolese e italiana. Tutto è eseguito dal vivo con la sola voce, intrecciando suono, gesto e poesia in una dimensione intima e accogliente. 

E' lo spettacolo “CantaMare”, produzione Fondazione Sipario Toscana e progetto Belle di Mai, in scena domenica 16 Novembre nel Ridotto della Città del Teatro di Cascina, con due repliche pensate per accogliere il pubblico dei piccolissimi, a partire da un anno.

Prosegue così la rassegna “Domenica a Teatro” con uno show scritto, diretto e interpretato da Alice Casarosa e Irene Rametta, con la consulenza artistica di Silvano Antonelli, e che invita bambine e bambini a esplorare, ascoltare e interagire liberamente con la musica e lo spazio per vivere tutta la magia del palco.

