mercoledì 05 novembre 2025
Record storico per l’aeroporto di Pisa ​Stella Maris, dieci condanne e cinque assoluzioni Screening oncologici, una giornata di sensibilizzazione La Maratona di Pisa corre verso il futuro
Attualità mercoledì 05 novembre 2025 ore 09:30

Il violino di Mecozzi a La Città del Teatro

Federico Mecozzi in concerto

Giovedì 6 novembre alle 21 il violinista e compositore riminese, noto per la collaborazione con Einaudi presenta i brani da "Awakening" e "Inwards"



CASCINA — Un viaggio tra classica, folk ed elettronica. E' quello che andrà in scena giovedì 6 Novembre alle 21 a La Città del Teatro con il concerto di Federico Mecozzi, violinista, polistrumentista e compositore noto per la lunga collaborazione con Ludovico Einaudi, che accompagna da oltre quindici anni nei teatri e nelle arene di tutto il mondo.

Con due album da solista all’attivo, "Awakening" (2019) e "Inwards" (2022), entrambi pubblicati da Warner Music Italy, Mecozzi porta sul palco un live intenso e raffinato, in cui il violino dialoga con elettronica, folk e world music, tra atmosfere intime e crescendo ritmici di grande impatto. Il concerto proporrà una selezione di brani tratti dai suoi dischi, insieme a rivisitazioni di autori di fama internazionale, interpretate nella chiave originale che contraddistingue la sua musica: un intreccio di linguaggi che unisce la sensibilità classica a sonorità contemporanee.

Il tour è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

