Lascia il lavoro di gommista e apre un'enoteca

Nuova attività in via Michelangelo a Cascina, dove ha aperto i battenti l'enoteca "Il saggio bevitore" del pontederese Fabrizio Mazzinghi

CASCINA — Fino a Ottobre il pontederese Fabrizio Mazzinghi, parente dell’indimenticato pugile Sandro, lavorava come gommista ma, abbracciando la sua forte passione per il mondo del vino, ha deciso di cambiare vita e coronare un sogno nel cassetto: quello di aprire una sua enoteca.

Sogno che è diventato realtà in via Michelangelo 55 a Cascina, dove ha appena aperto i battenti Il saggio bevitore. “Con una particolare attenzione – precisa Mazzinghi – alla valorizzazione delle aziende vitivinicole di piccole dimensioni a conduzione familiare, incluse quelle con produzioni biologiche, e per i prodotti del nostro territorio ed in particolare delle Terre di Pisa”.

Il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore al commercio e cultura Bice Del Giudice hanno portato a Fabrizio gli auguri dell’amministrazione. “Non possiamo che accogliere con estremo favore ogni nuova apertura di esercizi commerciali – sottolinea Bice Del Giudice – e siamo certi che queste riaperture, per quanto ancora timide, siano l’inizio di un effettivo rilancio del commercio a Cascina”.

Con loro il responsabile dell'area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli e la responsabile del settore ambiente igiene e sicurezza Serena Corti. “Abbiamo seguito tutta la parte burocratica legata ai corsi di formazione di Fabrizio – spiega Simone Romoli – cogliendo subito il grande entusiasmo con cui si è voluto gettare in questa nuova avventura. Siamo ancora in un periodo di pandemia, adesso aggravato dalla guerra in Ucraina, ma questo non ha fermato la sua volontà di tornare al suo vecchio amore, il vino. Siamo sicuri che questa sua forte convinzione porterà il successo dell’attività".