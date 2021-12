Il sindaco Michelangelo Betti positivo al Covid

Los Angeles, 14enne uccisa per errore dalla polizia: il filmato della sparatoria

Il primo cittadino di Cascina lo ha annunciato sui social: "Rinnovo a tutti l'invito a rispettare le regole e a vaccinarsi"

CASCINA — "Malgrado l'attenzione, il rispetto delle norme antidiffusione e la terza dose del 20 dicembre, anch'io sono risultato positivo al Covid-19".

Lo ha annunciato il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"La copertura vaccinale comunque funziona e ho solo un po' di raffreddore - aggiunge il sindaco- Niente rispetto alle sofferenze di tante persone nell'ultimo anno e mezzo. Segno dei passi avanti fatti dalla ricerca scientifica. La mia attività amministrativa va avanti, per un breve periodo in modalità a distanza.Rinnovo a tutti l'invito a rispettare le regole, fare attenzione, evitare assembramenti e, soprattutto, vaccinarsi. Quando il vaccino non evita il contagio, ne attenua fortemente i sintomi. Io stesso ho fatto il tampone, pur sentendomi piuttosto bene, visto che erano risultati positivi alcuni collaboratori".