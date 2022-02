Taglio del nastro per il nuovo supermercato

Realizzato all'interno dell'area commerciale di Navacchio, fa parte della catena Lidl. Presente all'inaugurazione anche il sindaco Betti

CASCINA — Inaugurazione con tanto di palloncini e taglio del nastro, alla presenza del sindaco Michelangelo Betti, per il nuovo supermercato della catena Lidl realizzato in via Oristano a Navacchio, di fronte all'immobile commerciale ex Desio & Robé.



Per questo nuovo punto vendita Lidl ha proceduto, dopo selezione, formazione e inserimento, alla assunzione di 15 collaboratori.

Il negozio ha un’area vendita di oltre 1200 metri quadri ed è stato progettato con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale, utilizzando l’integrazione di tecnologie sostenibili e sistemi di efficientamento energetico.

L'orario di apertura previsto è dalle 8 alle 21, tutti i giorni.