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Attualità Martedì 29 Settembre 2026 ore 08:20

Un open day per scoprire il teatro e i laboratori

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Alla Città del Teatro un pomeriggio per conoscere da vicino il progetto di Accademia Sipario e il cartellone della stagione 2026/2027



CASCINA — La nuova stagione della Città del Teatro di Cascinapresentata alcuni giorni fa, potrà essere scoperta grazie a una giornata aperta al pubblico in programma giovedì 1° Ottobre.

Alla Città del Teatro, in quel giorno, dalle 16,30 prenderà innanzitutto il via l'open day di Accademia Sipario, il nuovo progetto di formazione dedicato a bambini, ragazzi e adulti. Durante il pomeriggio sarà possibile conoscere i formatori, i laboratori e i diversi percorsi proposti per il nuovo anno: dai corsi di teatro, a partire dai 5 anni, al canto corale per bambini e adulti, ai laboratori di scrittura drammaturgica, fino alle masterclass e agli incontri con gli artisti.

Alle 19, invece, la giornata proseguirà con la presentazione della stagione teatrale 2026-2027. Dopo i saluti istituzionali, con la partecipazione di rappresentanti di Regione, Provincia di Pisa, Comune di Cascina, Fondazione Pisa e Fondazione Sipario Toscana, saranno presentati gli spettacoli e le proposte che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi.

A seguire, la serata continuerà con un aperitivo offerto a tutti i presenti e un concerto gratuito di Betta & Luti. La voce di Elisabetta Maulo e la chitarra di Roberto Luti porteranno sul palco le radici del blues, tra New Orleans e Mississippi, attraverso un repertorio interpretato con libertà e attenzione alla tradizione. L’ingresso è libero.

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