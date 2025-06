Un tuffo nel 1364, ecco "Aspettando la battaglia"

Torna, dal 4 al 6 Luglio, la festa medievale cascinese, organizzata dall’associazione Arcieri Cascinesi con il supporto della Regione e il Comune.

CASCINA — “Aspettando la Battaglia” è pronta a far piombare di nuovo Cascina nell’anno 1364. Torna, dal 4 al 6 Luglio, la festa medievale cascinese, organizzata dall’associazione Arcieri Cascinesi con il supporto della Regione Toscana e il Comune di Cascina.

Una festa che mancava dal 2019 e che punta a mostrare come si viveva nei giorni precedenti la famosa Battaglia di Cascina, immortalata anche nel celebre dipinto di Michelangelo che fa bella mostra di sé nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. “Ci tengo a sottolineare l’importanza dell’appuntamento – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –, perché di battaglie in epoca medievale ce ne sono state tante, ma quelle che si ricordano sono poche. L’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, venne a Cascina anche per l'interesse di vedere il borgo che nella storia dell’arte viene molto citato, per cui rievocarla ha un significato. Forse, rispetto ad altri territori, la valorizzazione del patrimonio del passato è stata meno curata perché alla fine siamo sempre stati identificati come un territorio di produzione, e anche di innovazione, mentre la valorizzazione del patrimonio storico-culturale non è stata una priorità come invece lo è stata per altri territori”.

Vista la sospensione, quella di quest’anno può essere considerata come un’edizione zero di “Aspettando la Battaglia”. “Ripartire non è mai facile – ha aggiunto Paolo Conti, presidente dell’associazione Arcieri Cascinesi – perché ci sono tante difficoltà, tante preoccupazioni oltre alla speranza di fare una bella manifestazione come abbiamo sempre cercato di fare. Noi ci mettiamo il cuore e l’anima perché rimettere in piedi un corteggio da 100 persone in su non è semplice. Coordinare tutti i giochi, le tante associazioni di ragazzi che vengono e partecipano alla manifestazione, è un impegno importante. Ringraziamo la Regione Toscana e il Comune di Cascina per il sostegno che danno a questo evento di tre giorni”.

Paolo Conti ci tiene poi a sottolineare che questa manifestazione “non è la rievocazione di una sconfitta: noi rievochiamo ‘aspettando la battaglia’, cioè come si viveva in modo allegorico nel 1364. Dalle cronache dei villani, sembra che la battaglia sia stata combattuta il 29 Luglio tra Cucigliana e Ripoli, ma il posto preciso non è dato saperlo. Noi puntiamo a rievocare solamente un pezzo della storia di Cascina: per tre giorni ci saranno figuranti e battaglie, ma anche il mercato e stand dove poter bere una birra e mangiare qualcosa. Quest'anno ci sarà anche la tappa per le selezioni del campionato italiano di scuola medievale, con atleti da tutta l’Italia che poi andranno ai giochi mondiali l’anno prossimo”.

Si parte dunque venerdì 4 Luglio alle 18 con l’inaugurazione della mostra dei ragazzi del Liceo Russoli, con i lavori che saranno esposti nella biblioteca comunale. All’ex pretura, invece, sarà presente l’Orange Team i diorami a tema castelli e i laboratori della Lego per i bambini. “C’è sicuramente la voglia di rendere vivo il corso di Cascina . ‘'Aspettando la Battaglia'’ era – ha sottolineato l’assessora Francesca Mori – una tradizione cascinese, il Covid l’ha fermata e appena potuto abbiamo messo le energie per farla ripartire perché ci crediamo e perché è molto diversa da qualsiasi altra manifestazione che possiamo organizzare sul corso”.