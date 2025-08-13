Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 14 agosto 2025
Attualità giovedì 14 agosto 2025 ore 08:00

Bambini evacuati da Gaza per le cure in tre ospedali toscani

L'imbarco dei palestinesi evacuati
L'imbarco dei palestinesi evacuati

Una parte dei 31 piccoli malati evacuati dalla Striscia ha raggiunto la Toscana a bordo di un aereo militare. Con loro anche i familiari



PISA — Sono l'Opa di Massa, il Meyer di Firenze e l'azienda ospedaliero universitaria di Cisanello a Pisa gli ospedali toscani che accoglieranno una parte dei 31 bambini palestinesi bisognosi di cure ed evacuati dalla Striscia di Gaza con le loro famiglie che nella tarda serata di ieri hanno raggiunto l'Italia.

Coloro destinati a rimanere in Toscana sono atterrati a Pisa a bordo di un C130J dell'Aeronautica Militare. Lo ha reso noto il ministero della difesa.

I piccoli pazienti riceveranno in Italia e in Toscana cure mediche specialistiche. Sono affetti da gravi malattie congenite oppure sono feriti o portatori di gravi amputazioni

Fra i 31 bambini evacuati, 15 sono barellati. Oltre che a Pisa, sono atterrati a Milano Linate e Roma Ciampino. Con la Toscana sono coinvolte nell'accoglienza sanitaria le regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto. Inclusi gli accompagnatori, hanno raggiunto l'Italia 114 persone.

