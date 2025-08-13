Bambini evacuati da Gaza per le cure in tre ospedali toscani

Era stato sbeffeggiato da Salvini sui social, il No Ponte risponde con un video: «Le è stato dato troppo potere, ora mi augurano la morte»

Una parte dei 31 piccoli malati evacuati dalla Striscia ha raggiunto la Toscana a bordo di un aereo militare. Con loro anche i familiari

PISA — Sono l'Opa di Massa, il Meyer di Firenze e l'azienda ospedaliero universitaria di Cisanello a Pisa gli ospedali toscani che accoglieranno una parte dei 31 bambini palestinesi bisognosi di cure ed evacuati dalla Striscia di Gaza con le loro famiglie che nella tarda serata di ieri hanno raggiunto l'Italia.

Coloro destinati a rimanere in Toscana sono atterrati a Pisa a bordo di un C130J dell'Aeronautica Militare. Lo ha reso noto il ministero della difesa.

I piccoli pazienti riceveranno in Italia e in Toscana cure mediche specialistiche. Sono affetti da gravi malattie congenite oppure sono feriti o portatori di gravi amputazioni.

Fra i 31 bambini evacuati, 15 sono barellati. Oltre che a Pisa, sono atterrati a Milano Linate e Roma Ciampino. Con la Toscana sono coinvolte nell'accoglienza sanitaria le regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto. Inclusi gli accompagnatori, hanno raggiunto l'Italia 114 persone.