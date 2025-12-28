Questo sito contribuisce alla audience di 
Martedì 30 Dicembre 2025
Politica Martedì 30 Dicembre 2025 ore 11:30

Bruni risponde a Sofia, "Serve svolta per Pisa"

Il consigliere Pd risponde all’appello di Sofia sul 2028, "Assemblea delle opposizioni e un congresso subito per il Partito". Martinelli concorde



PISA — Dopo le parole del capogruppo Luigi Sofia, che aveva prospettato un campo largo di centro sinistra per le amministrative pisane del 2028, arriva la risposta di Enrico Bruni. Il consigliere comunale del Partito Democratico sceglie la via del confronto aperto e rilancia l’idea di un’assemblea pubblica capace di unire le opposizioni alla giunta Conti. "Le riflessioni avanzate da Luigi Sofia colgono un punto politico centrale: la fase dell’amministrazione guidata da Michele Conti è chiaramente in esaurimento e, allo stesso tempo, l’opposizione disporrebbe oggi di uno spazio politico reale che va messo a valore", ha scritto Bruni.

Secondo il consigliere dem, però, "questo spazio non si tradurrà automaticamente in una prospettiva di governo se non saremo capaci di compiere un salto di qualità nel metodo e nelle ambizioni". Da qui l’appello a tutte le forze antifasciste e progressiste della città per la convocazione di un momento pubblico, riconoscibile, che sappia includere anche chi in questi anni ha lavorato fuori dal Consiglio. "È da quel lavoro, costante e spesso sottovalutato, che può nascere una nuova alleanza capace di unire le opposizioni", ha spiegato.

Ma la riflessione tocca anche il cuore del Pd. "A Pisa il congresso comunale deve essere concluso al più presto", ha ammonito Bruni, sottolineando l’urgenza di dotare il partito di una guida legittimata. "Non possiamo permetterci che il principale partito di opposizione resti assente dal dibattito pubblico". L’obiettivo è restituire forza politica al Pd, attraverso il rilancio dei circoli e il dialogo con le tante realtà associative e professionali del territorio.

Infine, l’invito a rafforzare la Federazione provinciale, mettendo in rete esperienza e rinnovamento. "Serve una nuova sinergia tra dirigenti di più lungo corso, gli amministratori che stanno emergendo nei comuni e le tante giovani e i tanti giovani che hanno scelto di dare fiducia al Partito Democratico", ha scritto Bruni. 

Anche Martinelli, de La Città delle Persone, è concorde. "Siamo perfettamente d'accordo che occorra rilanciare con urgenza un coordinamento programmatico delle forze del centrosinistra", ha scritto. "Faremo, come sempre, la nostra parte, perché Pisa così non può andare avanti".

