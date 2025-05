Fondi per la nuova mappatura del territorio

L’iniziativa prevede la creazione di una banca dati che raccoglierà e gestirà tutti gli elementi rappresentativi del territorio

SANTA LUCE — Il Comune di Santa Luce ha ottenuto l’ammissibilità al finanziamento del bando digitale della Regione Toscana, destinato alla revisione della toponomastica comunale e alla georeferenziazione della sentieristica boschiva. Questo importante progetto mira a sviluppare un dataset completo e funzionale che supporterà la pianificazione territoriale e urbanistica del territorio comunale.

L’iniziativa prevede la creazione di una banca dati innovativa, che raccoglierà e gestirà tutti gli elementi rappresentativi del territorio, favorendo uno scambio di dati aperto (open data) e trasparente. In particolare, si lavorerà sulla revisione e aggiornamento dei database topografici in scala 1:10.000 e 1:2.000, includendo confini comunali, numerazione civica collegata agli edifici e ai fabbricati, nonché la mappatura delle sentieristiche boschive.

Gli obiettivi principali del progetto sono: la creazione di dataset dedicati alla toponomastica comunale; la realizzazione di un piano di toponomastica integrato con gli strumenti di pianificazione urbanistica; l’aggiornamento dei database topografici per migliorare la gestione dell’anagrafe, dei tributi e della numerazione civica; l’individuazione del patrimonio immobiliare comunale, con dati relativi alla tipologia di destinazione e all’accesso stradale, per facilitare la redazione del piano toponomastico; il rilievo dello stato effettivo della viabilità pubblica e privata, garantendo informazioni precise sia dal punto di vista cartografico che giuridico.

Tra le principali attività previste dal progetto vi è la possibilità di geolocalizzare i nuclei familiari, collegando i dati anagrafici alla numerazione civica. Questa integrazione consentirà di ottenere informazioni precise sul numero di abitanti a livello territoriale, facilitando la pianificazione dei servizi e delle politiche sociali. Inoltre, il progetto prevede la mappatura delle targhe stradali del territorio comunale, con la messa a disposizione dei dataset sviluppati per un utilizzo più efficace da parte delle amministrazioni e dei cittadini. Un altro obiettivo strategico riguarda l’acquisizione di dati relativi alle aree antropizzate: questa attività permetterà di conoscere con precisione le zone libere e occupate del territorio, contribuendo a una gestione più consapevole dello spazio urbano e rurale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla natura boschiva dell’area, caratterizzata da sentieri spesso complessi da gestire in termini di sicurezza e prevenzione degli incendi boschivi. Per questo motivo, verranno rilevati alcuni percorsi sentieristici all’interno del bosco, inserendoli nel database territoriale per offrire informazioni utili alla pianificazione della tutela ambientale e della sicurezza pubblica.

"Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più efficiente ed efficace del territorio comunale, migliorando strumenti di pianificazione e offrendo servizi più accurati ai cittadini. La collaborazione tra amministrazione comunale e tecnologie digitali si tradurrà in benefici concreti per la comunità di Santa Luce", ha commentato la sindaca Giamila Carli.