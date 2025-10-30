Con Flixbus da Pisa fino al Monte Bianco

La società tedesca dà il via alle nuove tratte: dal parcheggio di via Pietrasantina fino agli impianti sciistici di Courmayeur, Chamonix e Aosta

PISA — La stagione invernale porta due novità per i pisani, che con FlixBus, dal prossimo 13 Dicembre, potranno arrivare sino in Val d'Aosta e sul Monte Bianco. Lo ha comunicato Flix, l'azienda cui fa riferimento il servizio di trasporto, che ha già messo in vendita le nuove tratte che collegheranno Pisa a Courmayeur e Chamonix. Il servizio, che sarà attivo ogni giorno con partenza alle 9,40 dal parcheggio di via Pietrasantina, farà tappa anche ad Aosta.

In tutte le mete alpine, la fermata FlixBus si trova in posizione centrale e vicino agli impianti di risalita: a Courmayeur, gli autobus arrivano in piazzale Monte Bianco a pochi minuti dalla funivia; a Chamonix, arrivano alla stazione degli autobus a pochi metri dalla teleferica dell'Aiguille du Midi; ad Aosta, all’autostazione di Via Georges Carrel a breve distanza dalla telecabina Aosta-Pila.

Le nuove destinazioni invernali si aggiungono a quelle già raggiungibili direttamente da Pisa: Trento e Bolzano in Trentino-Alto Adige e Innsbruck in Tirolo.

Non solo mete invernali, però: dal 14 Dicembre partiranno le prime corse dirette per Parma e verrà estesa l’offerta disponibile sulle tratte per Roma, dove la frequenza giornaliera sale a fino a cinque collegamenti al giorno, e altre importanti città italiane come Firenze, Bologna e Milano. Inoltre, FlixBus aumenterà la frequenza sui collegamenti giornalieri con l’aeroporto di Fiumicino.

"La scelta di viaggiare in autobus anziché con la propria auto non è soltanto vantaggiosa in termini di comodità, ma è anche più responsabile - hanno spiegato dal gruppo Flix - grazie all’impiego di una flotta all’avanguardia caratterizzata da elevati standard ambientali, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media soltanto 27.8 grammi di CO2 per chilometro, contro i 164 grammi di CO2 per chilomtro dell’auto privata, riducendo l’impronta carbonica individuale dell’83%".