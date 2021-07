Covid, quasi 100 nuovi contagi nel Pisano

Nelle ultime 24 ore accertate 90 nuove positività al coronavirus in provincia di Pisa. Circa tre su cinque riguardano minori di 35 anni

PISA — Balzo nei contagi da coronavirus in provincia di Pisa, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 90 nuovi casi su 661 in Toscana. Un dato che conferma l'avanzata del virus soprattutto fra giovani e giovanissimi, con circa il 60 per cento delle nuove positività che riguarda minori di 35 anni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 55 casi (Calci 5, Cascina 11, Crespina Lorenzana 2, Pisa 27, San Giuliano Terme 9, Vecchiano 1), Valdera 25 casi (Bientina 4, Buti 1, Casciana Terme Lari 4, Ponsacco 4, Pontedera 3, Santa Maria a Monte 8, Terricciola 1), Valdicecina 3 casi (Montescudaio 1, Volterra 2), Comprensorio del Cuoio 7 casi (Montopoli in Val d'Arno 1, San Miniato 4, Santa Croce sull'Arno 2).

Ieri le nuove positività al coronavirus rilevate in provincia di Pisa erano state 35, circa un terzo rispetto a quelle di oggi. Con i dati odierni la Regione Toscana ha aggiornato a 29.741 le positività al coronavirus accertati in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia.

