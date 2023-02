Covid, 40 nuovi positivi e un decesso nel Pisano

I dati emergono dal bollettino che monitora l'andamento dell'epidemia sul territorio regionale. 300 nuovi casi in Toscana

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 40 nuovi casi di positività al Covid e un decesso riconducibile al virus. I dati emergono dal bollettino che monitora l'andamento dell'epidemia sul territorio regionale.

Sono 300 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 445 tamponi molecolari e 3.003 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,7% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo sono stati effettuati 561 test: il 53,5% di questi è risultato positivo.

Al momento in Toscana risultano 21.769 positivi, +1,1% rispetto a ieri. Di questi 158 (17 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (5 in meno) si trovano in terapia intensiva.