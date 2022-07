Covid, 528 contagi e 2 decessi nel Pisano

Il bollettino aggiornato alle ultime 24 ore segnala 4 nuovi decessi riconducibili al virus in Toscana: 2 sono stati registrati in provincia di Pisa

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 528 nuovi casi di positività al Covid che hanno fatto salire a quota 141.896 i contagi rilevati da inizio epidemia tra i comuni dell'area Pisana, della Valdera, dell'Alta Val di Cecina e del Comprensorio del Cuoio.

Il bollettino sanitario regionale, aggiornato alle ultime 24 ore, segnala purtroppo anche 4 nuovi decessi riconducibili al virus in Toscana: 2 sono stati registrati in provincia di Pisa, mentre gli altri due nelle province di Livorno e Lucca.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid in Toscana sono attualmente 491 (42 in più rispetto a ieri, più 9,4%), 15 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 25%).