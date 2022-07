Covid, 613 nuovi casi e 4 decessi nel Pisano

«Distruggi e prendi», l'assalto dei Pink Panthers alla gioielleria in centro a Milano

Sono oltre 5000 i nuovi positivi accertati tra ieri e oggi in Toscana. I dati aggiornati alle ultime 24 ore dal bollettino regionale

PISA — Con 613 casi accertati nelle ultime 24 ore, il totale delle positività al Covid rilevate in provincia di Pisa da inizio epidemia ad oggi raggiunge quota 153.508.

I dati aggiornati alle ultime 24 ore, diffusi per mezzo del consueto bollettino regionale, segnalano altri 18 decessi riconducibili al virus in Toscana. Le vittime sono 13 uomini e 5 donne con un'età media di 85,2 anni. 4 di loro risiedevano in provincia di Pisa.

Tra ieri e oggi, sul territorio regionale sono stati accertati 5.233 nuovi casi di Covid, 728 confermati con tampone molecolare e 4.505 da test rapido antigenico.