Covid, nel Pisano ci sono 135 nuovi casi

Nel bollettino di oggi, domenica 5 Giugno, meno nuovi contagiati in Provincia di Pisa, a fronte anche di meno tamponi eseguiti in Toscana

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono state segnalate 135 nuove positività, che rientrano tra i 782 nuovi casi Covid registrati in tutta la Toscana. Il tasso di incidenza giornaliero per il territorio del Pisano è pari a 32,42 casi per 100.000 abitanti.

Complessivamente, sono stati effettuati 6.762 tamponi tra test rapidi e molecolari, meno dei 10.249 riportati nel bollettino di ieri.

Questa è la distribuzione delle nuove positività sul territorio provinciale, divise per area e in ordine decrescente di tasso di incidenza:

Area pisana, 104 casi: Fauglia 3, Calci 4, Santa Luce 1, Cascina 25, Pisa 50, San Giuliano Terme 17, Vecchiano 3, Vicopisano 1.

Valdera, 18 casi: Lajatico 1, Bientina 3, Calcinaia 4, Capannoli 2, Terricciola 1, Palaia 1, Ponsacco 2, Pontedera 3, Santa Maria a Monte 1.

Alta Valdicecina, 6 casi: Montecatini Val di Cecina 1, Castellina Marittima 1, Volterra 4.

Comprensorio del cuoio, 7 casi: San Miniato 5, Montopoli in Val d'Arno 1, Castelfranco di Sotto 1.