Covid, nel Pisano ci sono ulteriori 197 nuovi casi

Nel bollettino di oggi, sabato 29 Ottobre, sono stati riportati oltre 9mila tamponi. A Pisa segnalati 39 nuovi contagiati, a Cascina 17

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati registrati 197 nuovi casi Covid, 6 in più rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di incidenza giornaliero è di 47,31 casi per 100mila abitanti, in linea col dato regionale (47,57).

In Toscana sono stati effettuati tra ieri e oggi 9.639 test, dei quali 1.004 tamponi molecolari e 8.635 test rapidi.

Questa è la ripartizione dei nuovi contagi per ambito territoriale e in ordine decrescente di tasso di incidenza:

Area pisana, 100 casi: Fauglia 4, San Giuliano Terme 25, Santa Luce 1, Vecchiano 7, Pisa 39, Cascina 17, Crespina Lorenzana 2, Vicopisano 3, Calci 2.

Valdera, 66 casi: Capannoli 8, Peccioli 5, Lajatico 1, Chianni 1, Ponsacco 11, Palaia 3, Pontedera 16, Santa Maria a Monte 6, Terricciola 2, Casciana Terme Lari 5, Buti 2, Calcinaia 4, Bientina 2.

Alta Valdicecina, 10 casi: Guardistallo 2, Castelnuovo di Val di Cecina 3, Volterra 4, Pomarance 1.

Comprensorio del cuoio, 21 nuovi casi: Castelfranco di Sotto 6, Montopoli in Val d'Arno 5, San Miniato 7, Santa Croce sull'Arno 3.

Complessivamente, i ricoverati per Covid in Toscana sono 472 (12 in meno rispetto a ieri), dei quali 17 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati registrati 16 nuovi decessi, nessuno dei quali relativo a persone residenti in Provincia di Pisa.