Covid nel Pisano, 552 nuovi contagi e un decesso

Il dettaglio delle nuove positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore fra la popolazione residente nel Pisano e in Toscana

PISA — Sono 552 i nuovi "casi Covid" rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, che conta anche un nuovo decesso.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 5.071 nuovi casi di positività al virus (individuati con indice di positività del 23,73%) e 2 decessi, relativi ad un uomo e una donna con un'età media di 80,5 anni.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 639 (8 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (6 in meno). Negli ospedali di Pisa, di Cisanello e Santa Chiara, i pazienti Covid sono in tutto 69 (4 in più di ieri), 3 dei quali in intensiva (uno in meno).