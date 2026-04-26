Cromo esavalente, stop all'utilizzo dei pozzi

Il rilevamento in un pozzo piezometrico durante il monitoraggio ambientale. Il sindaco ha emesso l'ordinanza a scopo precauzionale. L'area interessata

CRESPINA LORENZANA — Il sindaco David Bacci ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone, in via cautelativa, il divieto di utilizzo dei pozzi privati ad uso domestico (in particolare per uso irriguo di giardini e orti) nelle aree di via I Gioielli, via Piave e via Stradiola in località Ceppaiano.

Il provvedimento, è scattato in quanto, a seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in un pozzo piezometrico di controllo.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti e verifiche da parte di Arpat, finalizzati a validare i dati e a definire con precisione il quadro ambientale.

"E' fondamentale - spiega il sindaco - chiarire che ad oggi la sicurezza e la salute dei cittadini sono pienamente garantite: l’acquedotto è sicuro e non presenta alcuna criticità. La situazione riguarda esclusivamente la qualità delle acque sotterranee (falda) in quella specifica area. Il monitoraggio continuo dei pozzi privati ad uso irriguo prosegue regolarmente; tali pozzi risultano già interdetti in via cautelativa da apposita ordinanza sindacale, emessa proprio in virtù del principio di massima precauzione che guida ogni nostra scelta. L’acquedotto pubblico non attinge assolutamente da falde nella zona interessata".

“Non appena ricevuta la segnalazione da parte del sindaco sullo sforamento di alcuni valori del cromo esavalente in un pozzo piezometrico – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini– la Regione Toscana si è subito attivata e i tecnici Arpat del distaccamento di Pisa stanno già svolgendo ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di riscontrare i dati pervenuti in precedenza".

L’assessore regionale all’Ambiente David Barontini si è recato personalmente per un sopralluogo sul posto nel pomeriggio del 25 aprile insieme al sindaco David Bacci, al responsabile del dipartimento di Pisa di ARPAT Gaetano Licitra e altri membri dell'amministrazione comunale.

“La Regione Toscana, insieme ad Arpat seguirà con estrema attenzione l’evolversi degli approfondimenti e, qualora confermino la contaminazione, saranno individuati gli interventi più adeguati da mettere in atto. La priorità resta la tutela della salute pubblica", conclude Barontini.