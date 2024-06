Stop all'uso di due pozzi vicini al sito inquinato dal Keu

Il momento in cui il generale Zuniga viene arrestato per tentato colpo di Stato

CRESPINA-LORENZANA — Con un'ordinanza, il nuovo sindaco di Crespina-Lorenzana, David Bacci, ha disposto il divieto di utilizzo di due pozzi che si trovano nelle vicinanze di uno dei siti contaminati dal Keu. Una decisione arrivata a seguito delle rilevazioni, svolte tra Novembre dello scorso anno e Febbraio, che hanno permesso di evidenziare valori di cromo esavalente e nichel "al di sopra dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione per le acque sotterranee".

Sulla questione, come riportato dall'Assemblea permanente No Keu, si è espressa anche l'Ausl Toscana nord ovest. "A prescindere dalle cause che hanno determinato i superamenti delle concentrazioni, a scopo cautelativo della salute umana, si rende necessaria l’adozione di provvedimento finalizzato all’inibizione dell’utilizzo dei pozzi - precisa la nota - si specifica che, anche in caso di utilizzo di acqua contaminata per uso irriguo, sussista un rischio a causa dell’esposizione inalatoria all’acqua contaminata nebulizzata che è associata all’insorgenza di cancro del polmone e del naso".

Da parte dell'amministrazione e del sindaco, comunque, sono arrivate delle rassicurazioni circa la mancanza di collegamento tra i valori registrati e il sito contaminato, e che l'ordinanza sia meramente precauzionale. Ci saranno ulteriori verifiche nei prossimi giorni, condotte da Arpat.

L'area in questione è quella interessata da un cantiere, aperto ormai 6 anni fa, tra Ceppaiano e I Gioielli, per la sostituzione di una tubatura e dato in appalto da Acque Spa a una ditta esterna. Sullo stesso, poi, si è verificato anche un confronto tra amministrazione e lo stesso gestore idrico per quanto riguarda la bonifica dell'area: quest'ultimo, infatti, ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune chiedeva di procedere alla rimozione del materiale contaminato.