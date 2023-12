Natale a Cenaia a misura di bambini

Il Centro Commerciale Naturale e Confesercenti uniti per una domenica all'insegna dello shopping e dell'intrattenimento per le famiglie

CRESPINA-LORENZANA — Cenaia si veste a festa per Natale grazie al Centro Commerciale Naturale, che per domenica 10 Dicembre, a partire dalle 10 e fino alle 20, hanno organizzato diverse iniziative a tema.

"Abbiamo deciso di dedicare questa domenica che ci prepara allo volata finale per lo shopping natalizio - ha spiegato la presidente del Centro Commerciale Naturale, Claudia Della Santa - avremo il Villaggio di Babbo Natale in piazza don Minzoni, dove ci saranno giochi, truccabimbi, laboratori creativi e ovviamente la foto con Babbo Natale".

"In piazza di Vittorio, invece, ci saranno giostre, la pesca delle paperelle e i pony per i più piccoli. Bolle invece protagoniste con il Labollatorio e la grande festa con Fabio Saccomani - ha aggiunto - in via Vittorio Veneto saranno tutti da godere gli spettacoli dell’associazione Artemide, il live painting e il live sculpting, il laboratorio per i piccoli artisti e lo spettacolo Scen Sen So".

Al fianco del Centro Commerciale Naturale ci sarà anche Confesercenti. "I commercianti di Cenaia hanno svolto davvero uno splendido lavoro a testimonianza della volontà di rendere ancora più accogliente la frazione a pochi giorni dal Natale - hanno detto Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti, e la referente di zona Giulia Dami - un grazie anche all’amministrazione comunale nelle persone di David Bacci e dell’assessora Simona Sopranzi per la collaborazione".