Armi illegali, viola i domiciliari e va in carcere

Per l'uomo, 37 anni e residente nel Pisano, è stato disposto l'aggravamento della misura detentiva dopo che era più volte evaso da casa

FUCECCHIO — Ai domiciliari per detenzione illegale di armi e ricettazione era evaso più volte. Così per lui - 37 anni e residente nel Pisano ma domiciliato a Fucecchio - si sono aperte le porte del carcere. I carabinieri della stazione fucecchiese hanno dato esecuzione ieri alla misura di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa.

Si tratta di un aggravamento della misura disposta per il 37enne giunto a seguito delle investigazioni della stazione dei carabinieri di Fucecchio, dove l'uomo era agli arresti domiciliari. Nell'Ottobre 2020 l'uomo era stato arrestato dai carabinieri di San Miniato che lo avevano trovato in possesso di una pistola e del relativo munizionamento.

Arma e proiettili erano risultati provento di un furto in abitazione commesso in Lazio. Dopo un primo periodo trascorso in carcere, al 37enne erano stati concessi gli arresti domiciliari a Fucecchio. Tuttavia la violazione delle prescrizioni, documentata dai carabinieri durante i vari controlli, ha fatto nuovamente aprire per lui le porte del carcere.