Festa alla Leopolda per i neodiciottenni pisani

A ogni ragazzo, nella cerimonia organizzata dal Comune, è stata consegnata anche una copia della Costituzione e la tessera elettorale

PISA — L’amministrazione comunale ha celebrato, alla Stazione Leopolda, i giovani pisani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2025. Un “battesimo civico” pensato per sottolineare uno dei traguardi più significativi della vita, quello in cui si diventa cittadini, responsabili e partecipi della vita civile, sociale e politica della nazione, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.

"Con questa cerimonia del battesimo civico – ha dichiarato il sindaco Michele Conti - il Comune vuole condividere con i ragazzi pisani appena diventati maggiorenni, un momento di festeggiamento e di riflessione su questo importante passaggio della propria vita e su ciò che significa essere cittadini. Far parte di una comunità significa partecipare attivamente alla vita della città, rispettare e valorizzarne le risorse, contribuire al benessere collettivo e affrontare con responsabilità le sfide future che ci coinvolgono tutti".

A ogni diciottenne è stata consegnata una copia della Costituzione e la tessera elettorale, insieme a una brochure informativa dedicata all’importanza del voto consapevole e ai valori fondanti della democrazia, con particolare attenzione ai principi costituzionali ed europei, al contrasto alla disinformazione e al ruolo attivo delle giovani generazioni nella vita democratica. La brochure è stata elaborata nell’ambito di un progetto finanziato con fondi europei, e realizzata dall’Università di Pisa, in collaborazione con il Comune, a cura di Angioletta Sperti, Rachele Bizzari e Francesca Gelichi.

"La festa dei neo-diciottenni – ha concluso l’assessora Gabriella Porcaro – è un momento simbolico e profondamente significativo, in cui le ragazze e i ragazzi che raggiungono la maggiore età vengono accolti ufficialmente nella comunità civile. Per questo affidiamo simbolicamente ai giovani la Costituzione e la tessera elettorale, per rafforzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri su cui si fonda la nostra democrazia. La partecipazione registrata conferma l’importanza di investire sulle nuove generazioni e il valore di un’iniziativa resa possibile anche dal contributo dell’Università di Pisa, con il progetto curato da Angioletta Sperti, e dalla presenza del Pisa Sporting Club e di Acque".