Bright Women, la ricerca al femminile

Anteprima del Bright-Night a Firenze, dove si terrà l'evento "Bright Women" dedicato alla ricerca sul benessere e l'emancipazione delle donne

FIRENZE — Un assaggio della Bright-Night, la serata del prossimo 27 Settembre che porta in piazza la ricerca in giro per la Toscana, Pisa ovviamente compresa, è in programma già per domani, mercoledì 25 Settembre. Dedicato alla ricerca sul benessere e l’emancipazione delle donne, l'evento si intitola Bright Women ed è organizzato con la collaborazione della Commissione regionale Pari Opportunità della Regione Toscana nella Sala Pegaso del Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze a partire dalle 10.

L’incontro vedrà gli interventi di dieci tra ricercatrici e docenti delle Università di Firenze, Pisa, Siena, Siena Stranieri, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola Imt Alti Studi di Lucca, del Cnr di Pisa, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'European Gravitational Observatory.

L’evento sarà aperto dal presidente della Toscana, Eugenio Giani; dall’assessora regionale a Università, ricerca e diritto allo studio, Alessandra Nardini; dal capo di Gabinetto della Regione, Cristina Manetti; dal presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Regione Toscana, Francesca Basanieri, e dalla referente Bright Women, Veronica Neri, dell’Università di Pisa.