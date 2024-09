Brigh-Night, la ricerca illumina il cielo pisano

I ricercatori e le ricercatrici tornano nelle Piazze della Ricerca per far conoscere il loro lavoro. Zucchi: "Fondamentale per il nostro progresso"

PISA — È fissata per venerdì 27 Settembre la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, appuntamento promosso annualmente dalla Commissione Europea per diffondere la cultura scientifica e che in Toscana prende il nome di Bright-Night. Titolo che gioca sulla traduzione inglese di "Notte illuminata" e l'acronimo Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research.

Tutto il mondo della ricerca toscana è coinvolto: dagli Atenei, con l'Università di Pisa in testa e quelle di Firenze, Siena, Siena Stranieri, Scuola Sant'Anna, Normale e Imt Alti Studi di Lucca, agli enti di ricerca come il Cnr, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'European Gravitational Observatory e l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Per questa edizione saranno coinvolti circa mille ricercatrici e ricercatori, presenti nelle piazze di molte città: Arezzo, Cascina, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Prato, San Giovanni Valdarno e Siena, dove si svolgeranno laboratori, dimostrazioni, esperimenti, mostre, visite guidate e passeggiate scientifiche. Novità di questa edizione è il tema Bright Women, un focus particolare dedicato alla ricerca e agli studi che promuovono il benessere e l’emancipazione delle donne e di cui si discuterà nell’evento in programma a Firenze il 25 Settembre, che anticipa gli appuntamenti del 27.

"In Toscana il sistema universitario e i territori hanno un legame strettissimo e Bright Night è uno dei momenti principali durante l’anno che riesce a mettere in evidenza questo rapporto - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani - sarà un piacere anche quest’anno incontrare tanti appassionati ricercatori e scoprire cosa studiano. L’Università e la ricerca sono elementi di ricchezza della nostra società e questa manifestazione ce lo ricorda con sobrietà e chiarezza, animando tante piazze delle città toscane".

"Anche quest'anno Bright Night ci permetterà di immergerci nel mondo della scienza e della ricerca e scoprire il lavoro di chi ogni giorno si impegna a trovare soluzioni per le sfide di oggi e di domani - ha affermato l’assessora regionale a Università, ricerca e diritto allo studio Alessandra Nardini - sono particolarmente orgogliosa che questa edizione sia arricchita da Bright Women dedicato alle donne impegnate in questi campi, spesso non adeguatamente valorizzate, ai loro talenti e anche alla ricerca e agli studi che promuovono il benessere e l’emancipazione femminile".

Cuore della manifestazione, a Pisa, saranno ancora una volta le Piazze della Ricerca, quest’anno ispirate alle "P" dell’Agenda dello Sviluppo Sostenibile: Planet (piazza Santa Caterina), People (largo Ciro Menotti), Prosperity (piazza dei Cavalieri) e Peace (Logge di Banchi). Anche le sedi universitarie, i centri di ricerca, i musei e le biblioteche ospiteranno attività laboratoriali, workshop, conferenze e giochi aperti a tutti i visitatori e alle scuole, con un programma di oltre 60 iniziative a loro dedicate nella mattina.

"Vorrei sottolineare il grande significato culturale di questa manifestazione, che segue l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il meglio di quello che ha sviluppato la nostra civiltà - ha dichiarato Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa, Ateneo coordinatore a livello regionale - in primo luogo il metodo scientifico, nato proprio qui in Toscana, da Galileo Galilei. Proprio da Galileo abbiamo imparato quanto sia importante affiancare alla conoscenza scientifica una scelta di valori etici. Con questo messaggio ci rivolgiamo ai cittadini, in particolare al pubblico dei più giovani, che invitiamo a partecipare per scoprire quanto la ricerca sia fondamentale per il progresso della nostra società".

Per il tema Bright Women, invece, il Palazzo della Sapienza ospiterà a partire dalle 10 un evento dedicato all'imprenditoria femminile, coinvolgendo ospiti internazionali provenienti dalla rete delle Alleanze Universitarie Europee e imprenditrici di successo provenienti dall’ecosistema di innovazione pisano. Con la collaborazione dell’Opera Primaziale, appuntamento nel pomeriggio con Bright Tower, visite guidate al Camposanto Monumentale e alla mostra La Torre allo specchio in piazza dei Miracoli. Chiusura della manifestazione con lo spettacolo Shaping a Brighter Future, videomapping in Logge di Banchi.