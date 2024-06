La scienza in piazza, torna Bright-Night

La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori è in programma per il 27 Settembre: tante iniziative promosse da Università ed enti di ricerca

PISA — Count down per l’edizione 2024 della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la manifestazione nata nel 2005 per impulso della Commissione Europea e che quest’anno si festeggia in tutta Europa venerdì 27 Settembre. Protagonisti della Notte saranno, come sempre, ricercatori e ricercatrici che porteranno esperimenti e dimostrazioni nelle piazze, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla scienza e al mondo della ricerca.

Tanti gli appuntamenti per Bright Night, che porta nel nome tutto il suo significato. La parola nasce infatti dall’unione tra "notte" e l'acronimo Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research; ovvero: ricercatori brillanti influenzano la crescita, la salute e la fiducia nella ricerca.

Promotori della manifestazione sono gli Atenei toscani, cioè Università di Firenze, Pisa, Siena, Stranieri di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca, insieme a un’ampia rete di enti di ricerca, fra cui il CNR di Pisa, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’European Gravitational Observatory e l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì.

La notte più luminosa di sempre sarà animata nelle piazze delle nostre città da workshop, esperimenti, dimostrazioni, talk e spettacoli. Sono inoltre in programma visite guidate a musei e laboratori, con l’apertura delle sedi della ricerca al pubblico. Senza dimenticare i bambini e le bambine, che troveranno un ricco calendario di proposte pensate appositamente per loro, come anche le scuole, che in molte città saranno coinvolte in attività specifiche.

Novità di quest’anno è il tema “Bright- Women”, un focus particolare dedicato alla ricerca e agli studi che promuovono il benessere e l’emancipazione delle donne e che, come un fil rouge, collegherà le piazze di tutta la Toscana, con un'iniziativa comune in programma a Firenze.

Il progetto è un evento associato del programma HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 della Commissione Europea.