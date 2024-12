Gastroenterologia, Pisa centro di riferimento

Il riconoscimento all'unità operativa complessa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Giani: "Eccellenza italiana"

PISA — La Gastroenterologia dell’Aou Pisana sarà Centro di riferimento regionale di alta specializzazione per lo studio dei disturbi funzionali e motori dell’apparato digerente.

A sancirlo è una delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, nella quale viene sottolineato come questa rappresenti "Un punto di riferimento per l’intera Toscana, e per molte altre Regioni italiane, con frequenti richieste di consulenze e di prese in carico di pazienti difficili”.

Il Centro, spiega una nota della Regione Toscana, svolgerà le proprie funzioni attraverso la presa in carico per la diagnosi e il trattamento di questo tipo di patologie, garantendo un approccio multidisciplinare da parte di più specialisti, la realizzazione di programmi operativi o formativi e di ricerca a riguardo dei disturbi funzionali e motori dell’apparato digerente, sia per quanto riguarda gli aspetti clinici che le tecniche diagnostiche, con la stesura e l’attivazione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici, la promozione dell’innovazione tecnologica con l’utilizzo di nuove metodiche.

Unica sede riconosciuta a livello nazionale dall'Associazione italiana dei gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri per lo svolgimento di periodi di approfondimento e di pratica clinica nel campo della Fisiopatologia digestiva per medici che provengono dall’ltalia e anche dall’estero, l’unità operativa complessa di gastroenterologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana “È un’eccellenza italiana, non solo toscana, che da anni - sottolineano il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale Bezzini - ha messo al centro della propria attività di studio e di ricerca la diagnosi e il trattamento di queste patologie avvalendosi delle metodiche attualmente più aggiornate e garantisce una consistente attività didattica nell’ambito di corsi di laurea e di specializzazione. Grazie all’elevata competenza raggiunta, essa è di riferimento per la stesura e l’attivazione di linee guida e protocolli di ricerca nazionali e internazionali”.